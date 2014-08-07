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债券 | 2014年 8月 8日 星期五 00:45 BJT

南非汇市：兰特兑美元下滑，因企业信心下滑

路透约翰内斯堡8月7日 - 南非兰特兑美元周四下滑，因企业信心降低，加重市场对南非经济体质的担忧。

尽管南非公布6月制造业生产意外增长0.5%，市场原本预估为下滑2.1%，但兰特仍跌。

“制造业数据令人放心，但没有理由过分乐观。”NKC Independent Economists分析师Christie Viljoen表示。

1516 GMT，兰特兑美元 跌0.38%，报10.7480兰特。

南非公布的企业信心指数降至15年最低，因担心近期罢工和涨薪对经济的影响。(完)
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