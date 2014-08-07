南非汇市：兰特兑美元下滑，因企业信心下滑

东欧金融：白俄罗斯可能发售最多5亿美元的人民币计价债券--财长
路透莫斯科4月21日 - 白俄罗斯财政部长阿马林(Vladimir Amarin)周五在明斯克对记者表示，白俄罗斯今年可能在中国市场发售最多5亿美元的人民币计价债券。
路透约翰内斯堡8月7日 - 南非兰特兑美元周四下滑，因企业信心降低，加重市场对南非经济体质的担忧。
尽管南非公布6月制造业生产意外增长0.5%，市场原本预估为下滑2.1%，但兰特仍跌。
“制造业数据令人放心，但没有理由过分乐观。”NKC Independent Economists分析师Christie Viljoen表示。
1516 GMT，兰特兑美元 跌0.38%，报10.7480兰特。
南非公布的企业信心指数降至15年最低，因担心近期罢工和涨薪对经济的影响。(完)
路透莫斯科4月21日 - 白俄罗斯财政部长阿马林(Vladimir Amarin)周五在明斯克对记者表示，白俄罗斯今年可能在中国市场发售最多5亿美元的人民币计价债券。
中国经济春意盎然，一季度GDP同比增长6.9%，创下六个季度以来最高位，3月工业、投资、消费等指标齐超预期。分析人士认为，一季度经济增长虽然实现开门红，但可能会是全年高点，严厉调控下房地产投资增速难以为继，而PPI涨势渐歇也意味着工业增长动能未来会减弱。尽管如此，全年经济增速总仍体持稳，意味着货币政策将坚持中性基调。
路透上海4月21日 - 中国国家开发银行 周五公告，将于下周二(25日)招标增 发至多220亿元人民币三期固息债，期限三年、五年和10年。 上述三期债为该行今年第5期 、第6期 和第10期<CN170 210=CFXS>的增发债，票面利率依次为3.88%、4.02%、4.04%。 具体发行条款如下： 2017年第5/6/10期增发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 3年：70亿元；5年：30亿元；10年：120亿元 期限/计息方式 3/5/10年固息 招标时间 4月25日9:30-10:30 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 4月27日 起息日 3年：2017/4/19；5年：2017/4/