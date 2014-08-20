南非汇市：兰特续跌，因该国四大银行评等被调降

欧元债市：法国大选前的谨慎情绪令法债收益率从三个月低点反弹
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透约翰内斯堡8月20日 - 南非兰特兑美元周三连跌第四日，因该国四大银行评级被调降，以及通胀水平居高不下。
周三早间有消息称，穆迪将南非标准银行 、FirstRand 、Nedbank 以及Barclays Group Africa 的南非分支Absa Bank等四大银行的长期本币存款评级调降一个级距。
穆迪称，降级的原因是南非央行近期向African Bank 提供了160万美元的救助。
另外，南非7月消费者通胀按月上涨至0.8%，6月的通胀率为0.3%。虽然月通胀年率下降，但仍高于央行设定的6%的目标。这也重创兰特。
受降级消息拖累，兰特兑美元上午中段跌至10.6795兰特。通胀数据公布后，1505 GMT，兰特/美元触及一周来最低10.7000兰特，较周二纽约收盘水平低0.5%。
另外，新兴市场货币兑美元普跌，因美国楼市数据向好，支持美元，这也令兰特承压。(完)
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
国际货币基金组织(IMF) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选