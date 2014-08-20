南非汇市：兰特续跌，因该国四大银行评等被调降

路透约翰内斯堡8月20日 - 南非兰特兑美元周三连跌第四日，因该国四大银行评级被调降，以及通胀水平居高不下。

周三早间有消息称，穆迪将南非标准银行 、FirstRand 、Nedbank 以及Barclays Group Africa 的南非分支Absa Bank等四大银行的长期本币存款评级调降一个级距。

穆迪称，降级的原因是南非央行近期向African Bank 提供了160万美元的救助。

另外，南非7月消费者通胀按月上涨至0.8%，6月的通胀率为0.3%。虽然月通胀年率下降，但仍高于央行设定的6%的目标。这也重创兰特。

受降级消息拖累，兰特兑美元上午中段跌至10.6795兰特。通胀数据公布后，1505 GMT，兰特/美元触及一周来最低10.7000兰特，较周二纽约收盘水平低0.5%。