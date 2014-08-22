南非汇市：兰特兑美元走势震荡，因联储官员讲话传递的信息不一致

欧元债市：法国大选前的谨慎情绪令法债收益率从三个月低点反弹
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透约翰内斯堡8月22日 - 兰特兑美元周五基本持稳，盘中走势震荡，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员的谨慎言论未能扶助兰特从近期跌势中反弹。
1524 GMT，兰特兑美元 小跌0.01%，报10.7065兰特，盘中触及近期交投区间的高端和低端，今日全球央行总裁年度大会在杰克森霍尔举行。
兰特周四结束四日连跌上扬，但今日再度走低。
美联储主席叶伦在备受期待的全球央行总裁年度大会上发表讲话称，称美国就业市场仍受到2008年经济衰退的影响，“没有适合当前美国就业市场状况的简单政策良方”。
叶伦暗示，在决定何时升息时美联储会谨慎行事。
标普周四表示，无下调南非的银行评级的计划。兰特今日早盘继续受到标普言论的支撑，但涨势动能很快消退。
市场观察人士预计，在南非统计局下周二公布第二季GDP数据前，兰特将继续陷于10.65-10.75兰特的区间内。(完)
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
国际货币基金组织(IMF) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选