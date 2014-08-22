南非汇市：兰特兑美元走势震荡，因联储官员讲话传递的信息不一致

路透约翰内斯堡8月22日 - 兰特兑美元周五基本持稳，盘中走势震荡，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员的谨慎言论未能扶助兰特从近期跌势中反弹。

1524 GMT，兰特兑美元 小跌0.01%，报10.7065兰特，盘中触及近期交投区间的高端和低端，今日全球央行总裁年度大会在杰克森霍尔举行。

兰特周四结束四日连跌上扬，但今日再度走低。

美联储主席叶伦在备受期待的全球央行总裁年度大会上发表讲话称，称美国就业市场仍受到2008年经济衰退的影响，“没有适合当前美国就业市场状况的简单政策良方”。

叶伦暗示，在决定何时升息时美联储会谨慎行事。

标普周四表示，无下调南非的银行评级的计划。兰特今日早盘继续受到标普言论的支撑，但涨势动能很快消退。