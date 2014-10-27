南非汇市：兰特基本持平，静待本周稍后的大量经济事件来指引方向

背景资料：中国政府2017年出台的房地产主要政策一览
路透北京4月24日 - 在中央一再强调“房子是用来住的、不是用来炒的”的背景下，中国多个城市升级调控措施、加入限购大军，既有热点城市周边县市，也有省内热点城市；而在北京3月17日祭出严厉调控政策后，更多城市跟进，据不完全统计，仅3月一个月，就有数十个城市出台各种形式的房地产调控政策。
路透约翰内斯堡10月27日 - 南非兰特兑美元周一基本持平，等待本周稍后的大量经济事件来指引方向。
兰特在周五的区间内交投，持于11兰特的重要心里位之下。
1525 GMT，兰特兑美元 报10.9350兰特，与上周五纽约汇市收盘价持平。
分析师称，随着经济显示出复苏的迹象，南非金融市场受到青睐。
不过，南非财长必须信守在预算声明中作出的财政承诺。
他在中期预算声明中承诺，控制政府支出，增加收入，并在不增加预算压力的情况下支撑陷于困境的国有企业，这扶助提振兰特。
本周可能影响兰特表现的事件包括，央行副总裁周二晚间的讲话，之后将公布信贷数据，以及周三公布的央行的银行系统报告。
本周晚些时候南非将公布第三季失业数据，和9月生产者通胀数据，周五将公布收入和贸易数据。(完)
路透北京4月24日 - 在中央一再强调“房子是用来住的、不是用来炒的”的背景下，中国多个城市升级调控措施、加入限购大军，既有热点城市周边县市，也有省内热点城市；而在北京3月17日祭出严厉调控政策后，更多城市跟进，据不完全统计，仅3月一个月，就有数十个城市出台各种形式的房地产调控政策。
一、以下为2017年公开招标的一般地方债发行情况： 发行主体 招标时 期限(年) 票面利率 发行规模( 投标倍数 与区间下限利 间 亿元) 差(bp) *甘肃 4/18 5 3.57% 40 1.52 +39 7 3.77% 50 1.25 +48 青海 4/17 3 3.28% 9.85 2.22 +25 5 3.50% 22.05 1.89 +35 7 3.74% 22.05 1.32
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 4,600亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/4/25 7 2.45% 400 2017/4/26 7 2.45% 400