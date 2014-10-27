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债券 | 2014年 10月 28日 星期二 00:24 BJT

南非汇市：兰特基本持平，静待本周稍后的大量经济事件来指引方向

路透约翰内斯堡10月27日 - 南非兰特兑美元周一基本持平，等待本周稍后的大量经济事件来指引方向。

兰特在周五的区间内交投，持于11兰特的重要心里位之下。

1525 GMT，兰特兑美元 报10.9350兰特，与上周五纽约汇市收盘价持平。

分析师称，随着经济显示出复苏的迹象，南非金融市场受到青睐。

不过，南非财长必须信守在预算声明中作出的财政承诺。

他在中期预算声明中承诺，控制政府支出，增加收入，并在不增加预算压力的情况下支撑陷于困境的国有企业，这扶助提振兰特。

本周可能影响兰特表现的事件包括，央行副总裁周二晚间的讲话，之后将公布信贷数据，以及周三公布的央行的银行系统报告。

本周晚些时候南非将公布第三季失业数据，和9月生产者通胀数据，周五将公布收入和贸易数据。(完)
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