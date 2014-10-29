南非汇市：兰特兑美元小涨，市场静待美联储货币政策声明

《全球主要国家债券发行预告》--5月1日-5月8日
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日) 国家 发行细节 5/1 日本 标售三个月期贴现国库券 5/3 德国 标售10年期联邦债券 5/4 英国 标售2037年到期，票息1 3/4%的公债 5/4 西班牙 标售债券 5/8 法国 标售国库券(BTF) 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 张若琪 审校 张荻)
路透约翰内斯堡10月29日 - 南非兰特兑美元周三小涨，市场静待美国联邦储备理事会(FED/美联储)货币政策声明，以便寻找利率方向前景。
市场预计美联储将结束购债计划，但投资人关注的是美联储对利率前景的看法。
“我们关注美联储声明中对利率前景的措辞，我们等待的是利率方向的指引，”WWC Securities债券交易部门主管Marten Banninga表示。
在1515 GMT，兰特兑美元 升0.4%，报10.845兰特。
周三南非公布的数据显示，民间信贷需求增幅变动不大，而货供同比加快。(完)
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日) 国家 发行细节 5/1 日本 标售三个月期贴现国库券 5/3 德国 标售10年期联邦债券 5/4 英国 标售2037年到期，票息1 3/4%的公债 5/4 西班牙 标售债券 5/8 法国 标售国库券(BTF) 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 张若琪 审校 张荻)
亲爱的客户，您好： 香港金融市场5月1日(周一)因公共假期休市，5月2日(周二)将恢复正常交易。 如欲参考香港股市中英文报导，请点选。 如有任何建议或者意见，请发邮件至 Chinese.newsdesk@tr.com (完)
亲爱的客户，您好： 韩国金融市场5月1日(周一)因公共假期休市，周二将恢复正常交易。 如欲参考韩国股汇市中英文报导，请点选。 如有任何建议或者意见，请发邮件至Chinese.newsdesk@tr.com (完)