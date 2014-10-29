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债券 | 2014年 10月 30日 星期四 00:13 BJT

南非汇市：兰特兑美元小涨，市场静待美联储货币政策声明

路透约翰内斯堡10月29日 - 南非兰特兑美元周三小涨，市场静待美国联邦储备理事会(FED/美联储)货币政策声明，以便寻找利率方向前景。

市场预计美联储将结束购债计划，但投资人关注的是美联储对利率前景的看法。

“我们关注美联储声明中对利率前景的措辞，我们等待的是利率方向的指引，”WWC Securities债券交易部门主管Marten Banninga表示。

在1515 GMT，兰特兑美元 升0.4%，报10.845兰特。

周三南非公布的数据显示，民间信贷需求增幅变动不大，而货供同比加快。(完)
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