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债券 | 2014年 10月 31日 星期五 00:07 BJT

南非汇市：兰特兑美元反弹，因央行坚持当前的通胀目标区间

路透约翰内斯堡10月30日 - 南非兰特对美元周四走强，因南非央行为其通胀目标政策辩护，称其为降低物价压力的最佳举措，不过央行承认经济成长放缓。

即将离任的南非央行总裁马库斯在一次政策会议上表示，央行不会上调当前在3-6%的通胀目标区间。

兰特昨日走低，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布的强硬政策声明提振美元。兰特今日收复隔夜的部分失地，1509 GMT，兰特兑美元 上扬0.72%，报10.8730兰特。

"美国联邦公开市场委员会(FOMC)的声明昨日导致美元出现了一些震荡，兑兰特一度攀升至11.00兰特，”Rand Merchant Bank的汇市交易员Jim Bryson表示。(完)
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