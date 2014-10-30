南非汇市：兰特兑美元反弹，因央行坚持当前的通胀目标区间

标题新闻：印尼第一季外商直接投资(FDI)同比增0.9%，创至少五年最慢增速--印尼投资委员会
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路透约翰内斯堡10月30日 - 南非兰特对美元周四走强，因南非央行为其通胀目标政策辩护，称其为降低物价压力的最佳举措，不过央行承认经济成长放缓。
即将离任的南非央行总裁马库斯在一次政策会议上表示，央行不会上调当前在3-6%的通胀目标区间。
兰特昨日走低，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布的强硬政策声明提振美元。兰特今日收复隔夜的部分失地，1509 GMT，兰特兑美元 上扬0.72%，报10.8730兰特。
"美国联邦公开市场委员会(FOMC)的声明昨日导致美元出现了一些震荡，兑兰特一度攀升至11.00兰特，”Rand Merchant Bank的汇市交易员Jim Bryson表示。(完)
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路透雅典4月25日 - 希腊总理齐普拉斯(Alexis Tsipras)周二坚持要求债权方就减免债务作出承诺，并称他相信在雅典就停滞已久的救助评估举行的新谈判，将能在5月22日目标期限之前达成协议。
路透上海4月26日 - 尽管中国央行公开市场近日连续小幅净投放，但银行间市场周三早 盘资金偏紧局面改善仍有限；部分股份制银行以及城商行和农商行仍有一定融入难度，而月 末前因银行的授信限制，非银机构再度面临结构性供需矛盾。 交易员并指出，虽然近来上午资金面稍显捉襟见肘，但每天至尾盘总会有供给出现，帮 助仍有缺口的机构轧平头寸，表明当前流动性总量尚属够用，预计随着月末压力的逐渐减轻 ，跨月后流动性将趋于缓和。 “还是偏紧，跟昨天比好一点，也不明显，虽然紧，但到了下午3点后还都能平掉。但 大家也不敢说等到下午，肯定早上来了先借起来，”华东一银行交易员称。 她并谈到，公开市场最近虽然每天净投放一些，但几百亿的规模只是象征性的投放，对 流动性实际帮助有限，“央行应该也是看到了最近市场的情况，认为总量是够的，而且预期 跨月后资金会松下来。” 央行公开市场今日进行800亿元人民币逆回购操作，其中七天400亿元，14天、28天期各 200亿元，利率仍持稳在2.45%、2.60%、2.75%。据此计算，今日净投放40