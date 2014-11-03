南非汇市：兰特兑美元下滑，受中国数据打压

欧元债市：法国大选前的谨慎情绪令法债收益率从三个月低点反弹
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透约翰内斯堡11月3日 - 南非兰特兑美元周一走软，降至两周最低水准，受中国数据疲弱打压。
兰特盘初降至10月20日来最低的11.0900，因中国数据显示其出口需求可能下滑。中国是南非主要的贸易伙伴。
兰特之后小幅反弹，1500GMT，报11.0615，较纽约上周五收盘水准跌0.24%。
美元指数 则升至四年高位，加重了新兴市场货币的跌势。(完)
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
国际货币基金组织(IMF) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选