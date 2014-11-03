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债券 | 2014年 11月 3日 星期一 23:26 BJT

南非汇市：兰特兑美元下滑，受中国数据打压

路透约翰内斯堡11月3日 - 南非兰特兑美元周一走软，降至两周最低水准，受中国数据疲弱打压。

兰特盘初降至10月20日来最低的11.0900，因中国数据显示其出口需求可能下滑。中国是南非主要的贸易伙伴。

兰特之后小幅反弹，1500GMT，报11.0615，较纽约上周五收盘水准跌0.24%。

美元指数 则升至四年高位，加重了新兴市场货币的跌势。(完)
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