南非汇市：兰特兑美元小涨，在南非PMI数据发布前稍作喘息

中国房地产：紧缩政策下房企融资需双管齐下，证券化潜力巨大--仲量联行
路透北京4月27日 - 国际物业顾问--仲量联行周四表示，考虑到中国房地产政策趋紧，房企融资难度将进一步加大，商业抵押担保证券（CMBS）等新兴融资方式面临发展机遇，房地产投资信托基金（REITs）则面临租金收益率低等障碍，短期难有突破。
路透约翰内斯堡11月4日 - 南非兰特兑美元周二小涨，在南非制造业活动数据发布前，兰特兑美元止住近期的跌势。
兰特表现优于其他新兴市场货币，1506GMT，兰特升0.2%，报11.0540。一篮子新兴市场货币指数 跌0.42%，因美元走强带动投资人在美国寻求避险，令新兴市场资产承压。
市场认为预计周五美国将公布的非农就业报告将显示美国经济保持稳健。
“显而易见，周五的美国就业报告以及周四的欧洲央行货币政策决定是本周焦点，”NKC Independent Economists分析师Bart Stemmet表示，“兰特暂时会守在11.000之上。”
周三0915GMT，汇丰控股将发布10月南非采购经理人指数(PMI)。(完)
路透北京4月27日 - 国际物业顾问--仲量联行周四表示，考虑到中国房地产政策趋紧，房企融资难度将进一步加大，商业抵押担保证券（CMBS）等新兴融资方式面临发展机遇，房地产投资信托基金（REITs）则面临租金收益率低等障碍，短期难有突破。
路透巴西圣保罗4月27日 - 全球最大铁矿石生产商--巴西淡水河谷第一季净利不及预期，受暴雨妨碍一个关键矿山的产出及财务支出增加影响。
路透首尔4月27日 - 韩国大宇造船周四报告称，四年多来首次实现季度获利，得益于按时交付利润率较高的船舶，以及削减成本措施提振获利。