南非汇市：兰特兑美元小涨，在南非PMI数据发布前稍作喘息

路透约翰内斯堡11月4日 - 南非兰特兑美元周二小涨，在南非制造业活动数据发布前，兰特兑美元止住近期的跌势。

兰特表现优于其他新兴市场货币，1506GMT，兰特升0.2%，报11.0540。一篮子新兴市场货币指数 跌0.42%，因美元走强带动投资人在美国寻求避险，令新兴市场资产承压。

市场认为预计周五美国将公布的非农就业报告将显示美国经济保持稳健。

“显而易见，周五的美国就业报告以及周四的欧洲央行货币政策决定是本周焦点，”NKC Independent Economists分析师Bart Stemmet表示，“兰特暂时会守在11.000之上。”