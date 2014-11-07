南非汇市：穆迪下调南非信贷评等后，兰特兑美元承压触及五周低点

欧元债市：法国大选前的谨慎情绪令法债收益率从三个月低点反弹
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透约翰内斯堡11月7日 - 南非兰特兑美元周五触及五周低点，此前穆迪下调南非信贷评等。但在美国公布的非农就业数据有不如预期之处后，美元回落令兰特寻获一些支撑。
穆迪称下调该国评等的主要原因是南非中期经济成长前景疲弱，且公共债务不断增加。
1647GMT，兰特 跌0.1%，报11.2700，根据汤森路透数据，日低为11.3570，为10月3日来最低。
下周兰特若进一步走软，可能触及1月测试的五年低点11.3900。
南非央行将在11月18-20日举行今年最后一次货币政策会议，一些分析师预计在今年稍早升息75个基点后，有可能进一步收紧政策。(完)
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
国际货币基金组织(IMF) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选