南非汇市：穆迪下调南非信贷评等后，兰特兑美元承压触及五周低点

路透约翰内斯堡11月7日 - 南非兰特兑美元周五触及五周低点，此前穆迪下调南非信贷评等。但在美国公布的非农就业数据有不如预期之处后，美元回落令兰特寻获一些支撑。

穆迪称下调该国评等的主要原因是南非中期经济成长前景疲弱，且公共债务不断增加。

1647GMT，兰特 跌0.1%，报11.2700，根据汤森路透数据，日低为11.3570，为10月3日来最低。

下周兰特若进一步走软，可能触及1月测试的五年低点11.3900。