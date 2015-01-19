南非汇市：兰特兑美元下挫，在新兴市场货币中跌幅最大

南非汇市：兰特上涨，因美元走软
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透约翰内斯堡1月19日 - 南非兰特兑美元周一跌幅是一篮子20种新兴市场货币中最大，因市场弥漫厌恶风险情绪，而南非一主要铂金生产企业发生罢工进一步打压人气。
1754GMT，兰特兑美元 较周五纽约收盘水准跌0.81%，报11.6400兰特，日低为11.6640，跌1%。
“兰特下挫，因投资人考虑南非央行会采用远倾向温和的政策立场的前景，”Tradition Analytics在报告中指出。
市场观察人士预计本月稍晚将举行今年首次政策会议的南非央行将暂不升息，因南非经济继续艰困，通胀放缓。
去年，南非铂金矿和工程行业的长时间罢工拖累了经济成长，所以Northam Platinum 的罢工令投资人紧张。(完)
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
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路透伦敦5月5日 - 对中间派候选人马克龙将为法国总统的信心周五弥漫欧债市场，提振低评级意大利公债，并导致法国和德国10年期公债收益率差跌至六个月低点。