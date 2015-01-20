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债券 | 2015年 1月 21日 星期三 00:01 BJT

南非汇市：兰特基本持稳，但南非央行降息预期可能令南特后市承压

路透约翰内斯堡1月20日 - 南非兰特兑美元周二基本持稳，收复稍早的多数失地，不过兰特后市仍可能承压，因南非央行本月降息的可能性仍然存在。

1537 GMT，兰特兑美元 报11.6415l兰特，与周三收盘价11.6375基本持稳。

兰特后市可能走低，因南非经济成长疲弱，且油价回落致使通胀压力下降，为南非央行在今年降息创造了可能性。

南非央行将于1月29日举行今年首次政策会议。(完)
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