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债券 | 2015年 1月 21日 星期三 23:16 BJT

南非汇市：兰特兑美元上涨，关注明日欧洲央行货币政策会议

路透约翰内斯堡1月21日 - 南非兰特兑美元周三上涨，摆脱了通胀数据较低的影响，投资人关注周四欧洲央行货币政策会议，预计会宣布刺激计划。

根据路透调查，市场预计欧洲央行可能会宣布规模约6,000亿欧元的刺激欧元区经济方案。

1440GMT，兰特兑美元 升0.6%，报11.5200兰特。

“兰特只不过是对欧洲央行明日会议前的轧平仓位动作做出反应。我们必须要等到明日欧洲央行对量化宽松政策作出决定后。”Investec交易员David Gracey表示。

南非公布，12月消费者通胀由11月的5.8%放缓至5.3%，降幅超过预期，路透访查的分析师原本预估为5.5%。(完)
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