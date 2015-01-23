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市场报道 | 2015年 1月 24日 星期六 00:20 BJT

南非汇市：兰特兑欧元升至19个月最高，因ECB行动刺激新兴市场资产需求

路透约翰内斯堡1月23日 - 南非兰特兑欧元周五升至19个月最高，因欧洲央行祭出大规模购债刺激措施，提振了对新兴市场资产的需求。

不过兰特兑美元 变动不大，在下周央行利率决定前投资人态度谨慎。

兰特兑欧元 一度升至2013年6月来最高的12.666兰特，1550GMT，兰特回吐部分升幅，报12.838。

在欧洲央行宣布规模高达1万亿欧元的购债计划后，全球投资人抛售欧元，转投较高风险新兴市场资产。

兰特兑美元报11.401，较周四纽约收盘水准11.394变动不大。在下周四南非央行政策会议前，预计兰特可能进一步盘整。路透访查的分析师预计，南非央行将维持利率在5.75%不变。(完)
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