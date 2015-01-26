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债券 | 2015年 1月 27日 星期二 00:16 BJT

南非汇市：兰特兑美元走软，主要因发电企业警告可能进一步限电

路透约翰内斯堡1月26日 - 南非兰特兑美元周一下滑，主要因电力企业Eskom警告可能进一步限电，这可能打压了投资人信心。

1525GMT，兰特兑美元 报11.4495兰特，较上周五纽约收盘水准低0.25%。

资金紧张的Eskom周一减少供电2,000兆瓦，实施所谓的“第二阶段限电”，以避免需求超负荷。

苏格兰皇家银行在报告中指出，南非电力危机以及其他长期结构性弱点可能限制兰特今年的表现。

交易商和投资人也在等待周四南非央行的利率决定，所有路透访查的37位分析师都预计此次南非央行将维持利率在5.75%不变。(完)
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