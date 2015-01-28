南非汇市：兰特兑美元上扬，因预计美国推迟升息

标题新闻：德国金融监管局(Bafin)局长Hufeld称，欢迎中国和其他国家投资德国金融机构
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路透约翰内斯堡1月28日 - 南非兰特兑美元周三大涨逾0.5%，摆脱电力危机和新兴市场普遍疲弱的影响，因交易商预计美国推迟升息。
1530 GMT，兰特兑美元 攀升0.63%，报11.5125兰特，周二一度跌至四日最低，因深陷困境的电力公司Eskom周二表示，将扩大停电的范围，将连续第二天实施轮流断电。
兰特表现超过其他新兴市场货币，这些国家经济同商品息息相关，油价大跌拖累其货币表现。
油价跌穿每桶49.40美元，令对美联储会担心油价大跌带来的去通胀效应而推迟升息的预期升温。
交易商还将关注周四南非央行的政策声明。央行将在声明中发布最新的通胀和国内生产总值(GDP)预估，且市场普遍消化了央行将维持利率不变的预期。
接受路透调查的分析师一致预期南非央行将保持利率在5.75%不变。(完)
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