南非汇市：兰特兑美元上扬逾1%，因美元普跌

路透约翰内斯堡2月2日 - 南非兰特兑美元周一上扬逾1%，延续近期的震荡走势，因美国12月消费者支出录得2009年底以来最大降幅。

1532 GMT，兰特兑美元 上扬1%，至11.5250兰特，逆转上周五的大跌之势，因国际油价反弹导致全球风险意愿有所增强。

油价 攀升高至55.62美元，提振商品相关货币和新兴市场货币兑普跌的美元走强。

“看起来，全球各国目前认为兰特应该是储备货币的选择之一，”Rand Merchant Bank的汇市交易员Ian Martin表示，“今日各个市场的风险意愿普遍高涨，因商品价格攀升。”(完)