南非汇市：兰特兑美元上扬逾1%，因美元普跌

欧洲政经：IMF可能参与希腊第三轮救助计划--斯洛伐克财长
路透尼科西亚5月10日 - 斯洛伐克财长Peter Kazimir周三称，国际货币基金组织(IMF)有可能参与对希腊的第三轮救助。
路透约翰内斯堡2月2日 - 南非兰特兑美元周一上扬逾1%，延续近期的震荡走势，因美国12月消费者支出录得2009年底以来最大降幅。
1532 GMT，兰特兑美元 上扬1%，至11.5250兰特，逆转上周五的大跌之势，因国际油价反弹导致全球风险意愿有所增强。
油价 攀升高至55.62美元，提振商品相关货币和新兴市场货币兑普跌的美元走强。
“看起来，全球各国目前认为兰特应该是储备货币的选择之一，”Rand Merchant Bank的汇市交易员Ian Martin表示，“今日各个市场的风险意愿普遍高涨，因商品价格攀升。”(完)
路透尼科西亚5月10日 - 斯洛伐克财长Peter Kazimir周三称，国际货币基金组织(IMF)有可能参与对希腊的第三轮救助。
路透东京5月11日 - 日本财务省周四公布的数据显示，日本投资者4月抛售了4.256万亿日圆(372.4亿美元)的外国债券，规模创下纪录。4月是日本2017/18财年的第一个月份。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 4,200亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/5/12 14 2.60% 200 2017/5/12 28 2.75% 100