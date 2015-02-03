南非汇市：兰特兑美元续升，因澳洲央行意外降息令南非资产吸引力增强

更新版 1-美国利率：近期经济增长和通胀数据疲弱应减缓美联储加息计划--布拉德
路透佛罗里达阿米莉亚岛5月8日 - 美国圣路易斯联储总裁布拉德周一表示，年初美国经济的疲弱表现应放慢美国联邦储备理事会(美联储，FED)进一步加息的计划。目前外界广泛预期美联储将在6月会议上再次加息。
路透约翰内斯堡2月3日 - 南非兰特兑美元周二连续第二日上涨，升向逾一周最高水准，因澳洲央行意外降息，令南非本地资产的吸引力增强。
1558 GMT，兰特兑美元 上扬0.75%，至11.4010兰特，昨日已经大涨1%。今日盘中突破11.4100的技术阻力位，为八日内首见。
澳洲央行周二将指标利率调降至2.25%的历史低点，结束18个月来的宽松政策空白期，因央行试图刺激国内疲软的经济，同时维持对澳元的贬值压力。
澳洲降息打压澳元汇率，但提振了对亚洲和新兴市场较高收益和风险资产的兴致。(完)
路透佛罗里达阿米莉亚岛5月8日 - 美国圣路易斯联储总裁布拉德周一表示，年初美国经济的疲弱表现应放慢美国联邦储备理事会(美联储，FED)进一步加息的计划。目前外界广泛预期美联储将在6月会议上再次加息。
* 欧元兑美元从六个月高位回落，兑日圆从一年高位回落 * 美元指数从稍早触及的六个月低位回升 * 欧元前景变得光明，此前马克龙在法国大选中获胜 (新增文末表格) 路透纽约5月8日 - 欧元兑美元周一从六个月高位回落，此前马克龙在法国大选中获胜 ，投资者在欧元自两周前马克龙赢得首轮投票以来上涨约3%中获利了结。 马克龙周日获得压倒性胜利，欧元兑美元升穿1.10美元水准，为11月美国大选以来的最 高位。 “马克龙获胜已基本被欧元消化，”丰业银行首席外汇策略师Shaun Osborne称，“今 日迄今现货市场交易量很大，表明至少市场将回吐4月和5月的部分涨幅。” 同时，避险的日圆和瑞郎周一下跌，因随着马克龙获胜后，风险胃纳改善。 欧元 最高升至1.1023美元的六个月高位，兑日圆也升至124.58日圆的一年高位。 但纽约尾盘，欧元兑美元下跌0.6%，报1.0932美元，兑日圆下跌0.4%，报123.56日圆。 投资者将承诺让法国脱欧的勒庞联
标售日 发行种类 宣布日 结算日 05/09/2017 三年期公债 05/03/2017 05/15/2017 05/09/2017 四周期国库券 05/08/2017 05/11/2017 05/10/2017 10年期公债 05/03/2017 05/15/2017 05/11/2017 30年期公债 05/03/2017 05/15/2017