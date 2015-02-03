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债券 | 2015年 2月 4日 星期三 00:22 BJT

南非汇市：兰特兑美元续升，因澳洲央行意外降息令南非资产吸引力增强

路透约翰内斯堡2月3日 - 南非兰特兑美元周二连续第二日上涨，升向逾一周最高水准，因澳洲央行意外降息，令南非本地资产的吸引力增强。

1558 GMT，兰特兑美元 上扬0.75%，至11.4010兰特，昨日已经大涨1%。今日盘中突破11.4100的技术阻力位，为八日内首见。

澳洲央行周二将指标利率调降至2.25%的历史低点，结束18个月来的宽松政策空白期，因央行试图刺激国内疲软的经济，同时维持对澳元的贬值压力。

澳洲降息打压澳元汇率，但提振了对亚洲和新兴市场较高收益和风险资产的兴致。(完)
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