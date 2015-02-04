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债券 | 2015年 2月 5日 星期四 00:32 BJT

南非汇市：兰特兑美元回落，因预计美元将恢复强势

路透2月4日 - 南非兰特兑美元周三回落，因油价反弹及预期美元将恢复强势，将令带动南非市场上扬的全球风险意愿转变。

1512 GMT，兰特兑美元 跌0.51%，至11.4300兰特，兰特兑欧元 也跌约0.33%，因布兰特原油期货在过去四个交易日猛涨20%后升势暂歇。

因交易商押注美元在近期下滑后将恢复强势，兰特承压。

稍早，汇丰控股的南非采购经理人指数(PMI)降至49.8，因产出、新订单和出口新订单均下滑。(完)

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