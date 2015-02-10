南非汇市：兰特跌至一个月低点，因希腊债务忧虑及乌克兰冲突压制风险意愿

路透约翰内斯堡月10日 - 南非兰特兑美元周而跌至一个月低点，因希腊债务忧虑及乌克兰冲突压制风险意愿。

兰特兑美元 大跌1.06%，报11.7125兰特，稍早触及一个月新低11.7220兰特。

南非国内经济前景黯淡也打压市场人气，电力企业Eskom在满足电力需求上有困难。该公司一直在采取轮流停电措施，以避免电网全面崩溃。(完)