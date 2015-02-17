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债券 | 2015年 2月 18日 星期三 00:02 BJT

南非汇市：兰特升至七日高位，关注南非通胀数据

路透约翰内斯堡2月17日 - 南非兰特兑美元周二升至七日高位，因美元下滑，且希腊未能达成债务协议，以避免退出欧元区。

1400GMT，兰特兑美元 上涨0.52%，报11.6075兰特。周一美国假期，市场流动性降低令交投一度迟滞，之后兰特重拾动能。

“基本上美元全线走软，所以我认为兰特上涨主要是因对美元获利了结，”Rand Merchant Bank交易员Ian Martin表示。

南非统计局周三将发布1月通胀数据，之后还将发布零售销售数据。(完)
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