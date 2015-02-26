南非汇市：兰特转升为跌，跟随欧元兑美元走软之势

标题新闻：菲律宾任命Nestor Espenilla担任下一届央行总裁，任期六年--内阁部长
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路透约翰内斯堡2月26日 - 南非兰特兑美元周四走软，跟随欧元兑美元走软之势，回吐稍早受政府收窄预算赤字计划提振录得的涨幅。
1523 GMT，兰特兑美元 下跌0.75%，报11.5325兰特，周三收盘价报11.4460兰特。
“兰特今日开盘表现强劲，市场认为预算计划利好；市场出现普遍的风险意愿，在受欧元走势拖累前表现一直不错，”Rand Merchant Bank交易员Jim Bryson表示。
“毫无疑问，兰特目前受到外部因素驱动。”
欧元兑美元走软，因强于预期的美国耐久财订单数据暗示企业活动可能反弹。
兰特周四稍早攀升至11.3625兰特，因尽管南非财长内内周三下调了经济成长预估，但分析师称，他公布的预算计划显示政府在认真对待控制支出问题。(完)
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