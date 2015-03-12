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债券 | 2015年 3月 13日 星期五 00:55 BJT

南非汇市：兰特兑美元小幅反弹，进口商担心反弹短暂

路透约翰内斯堡3月12日 - 南非兰特兑美元周四从大跌中小幅反弹，但南非进口商担心，反弹幅度不够，他们仍将在续约时支付更多。

1612 GMT，兰特兑美元 升0.16%，报12.2700兰特，但兰特兑欧元 跌逾0.5%，报13.0311兰特。欧元区是南非主要进口来源。

南非1月贸易逆差扩阔至逾242.2亿兰特，进口按月攀升13.3%，但出口下滑。

由于市场对美联储将在6月升息的预期升温，新兴市场资产仍承压，兰特很有可能进一步下滑。(完)
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