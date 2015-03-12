南非汇市：兰特兑美元小幅反弹，进口商担心反弹短暂

南非汇市：兰特上涨，因美元走软
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透约翰内斯堡3月12日 - 南非兰特兑美元周四从大跌中小幅反弹，但南非进口商担心，反弹幅度不够，他们仍将在续约时支付更多。
1612 GMT，兰特兑美元 升0.16%，报12.2700兰特，但兰特兑欧元 跌逾0.5%，报13.0311兰特。欧元区是南非主要进口来源。
南非1月贸易逆差扩阔至逾242.2亿兰特，进口按月攀升13.3%，但出口下滑。
由于市场对美联储将在6月升息的预期升温，新兴市场资产仍承压，兰特很有可能进一步下滑。(完)
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
旧金山联储总裁威廉姆斯 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦5月5日 - 对中间派候选人马克龙将为法国总统的信心周五弥漫欧债市场，提振低评级意大利公债，并导致法国和德国10年期公债收益率差跌至六个月低点。