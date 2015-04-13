南非汇市：兰特触及两周低位，因新兴市场货币普遍遭抛售

路透约翰内斯堡4月13日 - 南非兰特兑美元周一跌至两周低位，因美元受升息预期推动走强，而疲弱的中国贸易数据重压商品货币。

根据汤森路透数据， 1430 GMT, 兰特兑美元 较上周五收盘水平回落1.02%，报12.1225兰特，为3月31日以来最低。

“兰特今日走软，主要受累于美元走强。我们看到新兴市场货币普遍遭抛售，俄罗斯卢布是唯一的例外，”ETM Analytics的市场分析师Ricardo Da Camara表示。

油市回稳扶助提振俄罗斯资产。美元指数 上扬0.24%。