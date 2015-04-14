南非汇市：兰特兑美元大涨逾1%，因美国零售销售数据不及预期

标题新闻：惠誉确认阿布扎比长期本外币发行人违约评等(IDR)为“AA”，评等展望为稳定
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路透约翰内斯堡4月14日 - 南非兰特兑美元周二大涨逾1%，因美国公布的零售销售数据不及预期，压制了对美联储可能早至6月升息的预期。
兰特兑美元 攀升至11.9530兰特的日高，1529GMT，升1.2%，报11.9900。
美国公布3月零售销售较前月增加0.9%，为去年底以来首见上扬；市场预估为增加1.0%。3月扣除汽车的零售销售较前月增加0.4%，预估为增加0.6%。 数据触动美元从上周大涨后回落。
“该数据...给新兴市场货币带来普遍支撑，因投资人重新考虑美联储早至6月升息的前景。”ETM Analytics市场分析师Jana van Deventer表示。(完)
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路透北京1月23日 - 陷入私签债券交易协议风波的国海证券 周一再度公告称，公司第一大股东广西投资集团通过全资子公司广投金控于今日以集中竞价方式增持公司1,831万股。公司董事梁国坚及股东索美公司计划自行或通过索美公司于今年1月24日-11月24日期间，通过二级市场买入的方式，在二级市场增持不超过1亿元人民币的国海证券股份。
“意大利的该听证会很重要，因为这可能启动改变选举法的程序，而这是要求提前选举的必要条件之一，”ING资深评级策略师Martin van Vliet称。