南非汇市：兰特兑美元大涨逾1%，因美国零售销售数据不及预期

路透约翰内斯堡4月14日 - 南非兰特兑美元周二大涨逾1%，因美国公布的零售销售数据不及预期，压制了对美联储可能早至6月升息的预期。

兰特兑美元 攀升至11.9530兰特的日高，1529GMT，升1.2%，报11.9900。

美国公布3月零售销售较前月增加0.9%，为去年底以来首见上扬；市场预估为增加1.0%。3月扣除汽车的零售销售较前月增加0.4%，预估为增加0.6%。 数据触动美元从上周大涨后回落。

“该数据...给新兴市场货币带来普遍支撑，因投资人重新考虑美联储早至6月升息的前景。”ETM Analytics市场分析师Jana van Deventer表示。(完)