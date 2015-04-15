南非汇市：兰特走低，因电力危机和反外国人暴力事件持续

标题新闻：德国总理梅克尔要求与英国展开公平和有建设性的退欧谈判，力争保持良好伙伴关系
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路透约翰内斯堡4月15日 - 南非兰特兑美元周三走软，因电力供应商Eskom连续第四天大范围停电，另外，反外国人暴力事件也打压对兰特的信心。
1500 GMT，兰特兑美元 急跌1.42%，报12.1870兰特，接近两周最低。
兰特兑欧元 下滑逾1%，至一周低位12.9543兰特。兰特兑英镑 也走疲，回落近1.5%，报17.9890兰特。
南非周二的电力供应减少了25%，为数年来最严重的停电之一。
周三，电力供应也不稳定，Eskom称，将减少供电，因发电能力不足。
交易商称，该国发生了一系列反外国人暴力事件，导致至少4人死亡，由此产生的负面人气也重创兰特。(完)
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以下为路透中文新闻为您整理的5月2日-5日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周贬0.04%。本周人民币延续横盘走势，波动区间狭窄。客盘的结购汇较为均衡，大行亦适度提供美元流动性帮助市场出清；自营盘交易机会不多，交投兴趣亦不浓，自发维持汇价的区间波动，转而对掉期交投较为积极。由于人民币流动性偏紧预期仍在，境内掉期曲线亦维持高位。本月美联储未加息，美元指数疲弱，料短期人民币仍将维持小区间震荡，难有趋势性升贬。 公开市场操作: --面对大量MLF到期，中国央行也仅在当日扩大逆回购规模而并未续做，加上两日暂停公开市场操作，当周净投放量降至100亿元人民币低位。业内人士称，只要经济基本面未明显转差，金融降杠杆过程中，货币政策基调将持续偏紧。