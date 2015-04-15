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债券 | 2015年 4月 16日 星期四 00:50 BJT

南非汇市：兰特走低，因电力危机和反外国人暴力事件持续

路透约翰内斯堡4月15日 - 南非兰特兑美元周三走软，因电力供应商Eskom连续第四天大范围停电，另外，反外国人暴力事件也打压对兰特的信心。

1500 GMT，兰特兑美元 急跌1.42%，报12.1870兰特，接近两周最低。

兰特兑欧元 下滑逾1%，至一周低位12.9543兰特。兰特兑英镑 也走疲，回落近1.5%，报17.9890兰特。

南非周二的电力供应减少了25%，为数年来最严重的停电之一。

周三，电力供应也不稳定，Eskom称，将减少供电，因发电能力不足。

交易商称，该国发生了一系列反外国人暴力事件，导致至少4人死亡，由此产生的负面人气也重创兰特。(完)
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