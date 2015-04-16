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债券 | 2015年 4月 17日 星期五 00:29 BJT

南非汇市：兰特反弹，因美国数据疲弱打压美元

路透约翰内斯堡4月16日 - 南非兰特兑美元周四反弹，因美国楼市和就业数据疲弱，美联储升息时机的不确定性增加，美元受压。

1530 GMT，兰特兑美元 上扬0.61%，报11.9925兰特，周三纽约市场收报12.0320。

“美国数据非常疲弱，支持了减持美元多头的趋势，投资人对美联储可以维持对通胀强硬立场的信心降低。” ETM Analytics市场分析师Rob Price表示。

美国3月房屋开工增幅远逊预期，建筑许可降幅为去年5月来最大，令投资人担心美国经济是否能从今年首季疲弱态势中反弹。(完)

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