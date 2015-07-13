南非汇市：兰特兑美元回落，因中国进口数据疲弱

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
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路透约翰内斯堡7月13日 - 南非兰特兑美元周一下滑，因中国进口下跌，拖累新兴市场货币走软，尽管希腊同债权人达成协议缓和了广泛市场的不安情绪。
1515 GMT，兰特兑美元 跌0.12%，至12.4655兰特，在希腊同国际债权人在最后一刻达成协议后，兰特一度上涨。
兰特兑美元盘初升至12.3860日高，但很快回软，因南非主要出口目的地－中国公布第二季进口同比减少6.1%。
美联储主席叶伦周五表示，美国仍有可能在今年升息，带动美元指数 大涨0.7%。
市场将密切关注本周稍晚叶伦在国会的作证，以寻找升息时机的进一步线索。(完)
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1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
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