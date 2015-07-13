版本:
中国
债券 | 2015年 7月 14日 星期二 00:50 BJT

南非汇市：兰特兑美元回落，因中国进口数据疲弱

路透约翰内斯堡7月13日 - 南非兰特兑美元周一下滑，因中国进口下跌，拖累新兴市场货币走软，尽管希腊同债权人达成协议缓和了广泛市场的不安情绪。

1515 GMT，兰特兑美元 跌0.12%，至12.4655兰特，在希腊同国际债权人在最后一刻达成协议后，兰特一度上涨。

兰特兑美元盘初升至12.3860日高，但很快回软，因南非主要出口目的地－中国公布第二季进口同比减少6.1%。

美联储主席叶伦周五表示，美国仍有可能在今年升息，带动美元指数 大涨0.7%。

市场将密切关注本周稍晚叶伦在国会的作证，以寻找升息时机的进一步线索。(完)

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐