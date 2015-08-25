南非汇市：兰特兑美元上扬逾1.5%，受助于中国降息降准

路透约翰内斯堡8月25日 - 南非兰特兑美元周二走强，之前中国降息降准重燃对新兴市场资产的兴致，且投资者寄望商品需求反弹。

1504 GMT，兰特兑美元 上扬1.52%，报12.9950兰特，周一跌至14.00兰特以上的史上最低水平，因对中国经济的担忧加剧。

“兰特盘初表现不佳，因其与中国的贸易联系和与商品市场密不可分的关系，但稍后复部分失地，因市场认为中国降息降准可能扶助商品需求改善，”汇丰银行的高级外汇策略师Dominic Bunning表示。

中国是南非商品最大的买家。

但Bunning谨慎地认为：“部分新兴市场的国内状况仍然不佳，诸如南非的GDP数据令人失望，加大了新兴市场货币长期持续走强的难度。”(完)