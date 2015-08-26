南非汇市：兰特兑美元走强，投资人认为兰特超卖

路透约翰内斯堡8月26日 - 南非兰特兑美元周三走强，摆脱新兴市场的普跌走势，因投资人认为兰特在周一跌至历史低点后已经呈现超卖。

1517GMT，兰特兑美元 升0.65%，报13.1085兰特，周二收报13.1940。

“相对其他货币兑美元的表现，兰特被压得过重过快，特别是周一。所以我认为一些投资人进场削减美元/兰特的多头，”ETM Analytics市场分析师Ricardo Da Camara称。

兰特兑美元盘中一度高见13.0400，之后因美国公布的耐用品订单数据强劲，兰特缩减了涨幅。

但Da Camara警告，兰特表现或投资人对兰特的兴致没有大的改观，因中国经济放缓殃及全球经济成长，投资人对新兴市场前景感到悲观。(完)