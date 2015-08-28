版本:
中国
市场报道 | 2015年 8月 29日 星期六 01:15 BJT

南非汇市：兰特兑美元重挫逾1%，受美国经济数据打压

路透约翰内斯堡8月28日 - 南非兰特兑美元周五下挫逾1%，在美国公布了一系列强劲的经济数据，令市场重燃对美国较早升息的预期后，美元受到提振，兰特未能守住近期升势。

1552 GMT，兰特兑美元 大跌1.2%，报13.3475兰特，本周跌幅接近2.5%。

美国商务部周四公布，美国第二季国内生产总值(GDP)环比年率修正值为增长3.7%，预估为增长3.2%，前值为增长2.3%。 该数据巩固了对美联储将在年底前升息的观点。

近期南非公布的经济数据疲弱，意味着兰特可能在新兴市场货币中受压最重。

周五南非公布，7月预算赤字扩大至718亿兰特，周二南非公布第二季经济萎缩1.2%。(完)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐