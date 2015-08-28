南非汇市：兰特兑美元重挫逾1%，受美国经济数据打压

路透约翰内斯堡8月28日 - 南非兰特兑美元周五下挫逾1%，在美国公布了一系列强劲的经济数据，令市场重燃对美国较早升息的预期后，美元受到提振，兰特未能守住近期升势。

美国商务部周四公布，美国第二季国内生产总值(GDP)环比年率修正值为增长3.7%，预估为增长3.2%，前值为增长2.3%。 该数据巩固了对美联储将在年底前升息的观点。