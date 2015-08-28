南非汇市：兰特兑美元重挫逾1%，受美国经济数据打压

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透约翰内斯堡8月28日 - 南非兰特兑美元周五下挫逾1%，在美国公布了一系列强劲的经济数据，令市场重燃对美国较早升息的预期后，美元受到提振，兰特未能守住近期升势。
1552 GMT，兰特兑美元 大跌1.2%，报13.3475兰特，本周跌幅接近2.5%。
美国商务部周四公布，美国第二季国内生产总值(GDP)环比年率修正值为增长3.7%，预估为增长3.2%，前值为增长2.3%。 该数据巩固了对美联储将在年底前升息的观点。
近期南非公布的经济数据疲弱，意味着兰特可能在新兴市场货币中受压最重。
周五南非公布，7月预算赤字扩大至718亿兰特，周二南非公布第二季经济萎缩1.2%。(完)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。