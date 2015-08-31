南非汇市：兰特兑美元上涨，关注本周中美经济数据

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
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路透约翰内斯堡8月31日 - 南非兰特兑美元周一反弹，在本周一系列数据出炉前美元走软，但兰特仍处于跌势中，因美国升息忧虑加重，对较高风险资产的兴致减弱。
1542 GMT，兰特兑美元 升0.45%，报13.2495兰特，延续从上周触及的历史低点14.00兰特的反弹之势。
“兰特走势主要受海外情势影响，南非市场的信心明显没有改善，但在几周后美联储会议前预计也没有重大事件发生，”NKC African Economics高级分析师Christie Viljoen。
“我认为走势会震荡一段时间。”
交易商警告，在周二中国公布采购经理人指数(PMI)和最重要的美国非农就业周五公布报告前，兰特的升势将稍纵即逝。(完)
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1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
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