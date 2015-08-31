南非汇市：兰特兑美元上涨，关注本周中美经济数据

路透约翰内斯堡8月31日 - 南非兰特兑美元周一反弹，在本周一系列数据出炉前美元走软，但兰特仍处于跌势中，因美国升息忧虑加重，对较高风险资产的兴致减弱。

1542 GMT，兰特兑美元 升0.45%，报13.2495兰特，延续从上周触及的历史低点14.00兰特的反弹之势。

“兰特走势主要受海外情势影响，南非市场的信心明显没有改善，但在几周后美联储会议前预计也没有重大事件发生，”NKC African Economics高级分析师Christie Viljoen。

“我认为走势会震荡一段时间。”