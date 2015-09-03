南非汇市：兰特下挫，因市场调查显示南非企业信心指数下滑

标题新闻：欧洲稳定机制(ESM)称希腊短期债务减免措施在1月20日解禁，可改善其债务可持续性
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透约翰内斯堡9月3日 - 南非兰特兑美元周四下挫1.5%，成为25种新兴市场货币中表现最差的货币之一，此前的市场调查显示南非企业信心指数下滑。
根据汤森路透数据，兰特 盘中触及13.6435兰特低点，为8月24日创下14兰特历史最低位以来的最低点。
1518 GMT，兰特跌0.86%，报13.5550兰特。
南非工商会(South African Chamber of Commerce and Industry, SACCI)称，国内经济政策环境的不确定，以及对国内经济成长前景暗淡的担忧拖累8月企业信心指数下滑4点。
ETM市场分析师Ricardo Da Camara称，基本上是南非工商会的数据驱动了兰特今天的走势。(完)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选