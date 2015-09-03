南非汇市：兰特下挫，因市场调查显示南非企业信心指数下滑

路透约翰内斯堡9月3日 - 南非兰特兑美元周四下挫1.5%，成为25种新兴市场货币中表现最差的货币之一，此前的市场调查显示南非企业信心指数下滑。

根据汤森路透数据，兰特 盘中触及13.6435兰特低点，为8月24日创下14兰特历史最低位以来的最低点。

1518 GMT，兰特跌0.86%，报13.5550兰特。

南非工商会(South African Chamber of Commerce and Industry, SACCI)称，国内经济政策环境的不确定，以及对国内经济成长前景暗淡的担忧拖累8月企业信心指数下滑4点。

ETM市场分析师Ricardo Da Camara称，基本上是南非工商会的数据驱动了兰特今天的走势。(完)