版本:
中国
债券 | 2015年 2月 12日 星期四 00:14 BJT

南非汇市：兰特兑美元大跌至12年低点，引领新兴市场货币的普跌走势

路透2月11日 - 南非兰特兑美元周三大跌至12年低点，引领新兴市场货币的普跌走势，因经济长期疲弱以及眼下的社会政治压力重创兰特人气。

1540GMT，兰特兑美元 大跌1.8%，报11.8925兰特，根据汤森路透数据，这是2002年3月来最低。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐