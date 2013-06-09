南非汇市：兰特处于守势周线下跌逾1%，公债收益率升至八个月高点

欧元债市：圣彼得堡地铁发生爆炸后，避险买盘令德债收益率降至一个月低点
路透论调4月3日 - 德国公债收益率周一下挫，此前俄罗斯圣彼得堡地铁发生爆炸事件，提振了对避险公债的需求。而欧洲央行开始缩减资产购买规模，令欧元区评等较低公债承压。
路透约翰内斯堡6月7日 - 南非兰特兑美元周五以守势结束交投震荡的一周，跌破10兰特的关键心理水准，因此前美国发布的非农就业数据支撑美元走势。
美国非农就业报告略优于预期，推动兰特兑美元触及10.07的盘中低点。
1550GMT，兰特兑美元 小幅回升至9.9950兰特。不过兰特本周仍下跌逾1%，而且下周可能继续承压，因为南非国内存在矿工罢工及下周数据可能疲弱等风险因素，打击投资者信心。
“经济前景一直不确定，以及劳资纠纷导致出现通胀高于预期的风险，将继续令兰特汇率与南非公债承压，”4Cast的分析师Anisha Arora表示。
南非下周将公布制造业与零售销售数据。若数据令市场失望，或将打击兰特。
“美元/兰特关键水准是位于10.09和10.11的阻力位，而下档支撑位在9.86，”Arora称。
2026年到期公债 的收益率(殖利率)升至7.945%的八个月高点。(完)
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路透论调4月3日 - 德国公债收益率周一下挫，此前俄罗斯圣彼得堡地铁发生爆炸事件，提振了对避险公债的需求。而欧洲央行开始缩减资产购买规模，令欧元区评等较低公债承压。
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路透渥太华4月3日 - 加拿大央行周一称，尽管美国保护主义的不确 定犹在，但加拿大企业对未来销售和出口感到更乐观，计划加快招聘的步 伐和增加投资，以满足需求。 企业预计，在内外需求不断上升的情况下，未来12个月销售增长将略 为上升，越来越多的企业预期加拿大最大的贸易伙伴美国经济成长强劲。 “不过，在美国可能调整政策的高度不确定性的环境下，企业保持警 惕，”加拿大央行在第一季企业调查报告中称。 受访的企业表示，面临的负面风险包括保护主义增强、一旦美国下调 公司税，加拿大企业的竞争力将降低、以及提振成长的美国政策可能被推 迟。 总体而言，调查显示企业信心过去两年疲弱后温和反弹。加拿大经济 受油价下跌的侧击，加拿大央行一直保持利率在近纪录低位的水准，以刺 激经济成长，而美国联邦储备理事会(美联储/FED)已开始升息。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)