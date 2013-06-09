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债券 | 2013年 6月 9日 星期日 09:29 BJT

南非汇市：兰特处于守势周线下跌逾1%，公债收益率升至八个月高点

路透约翰内斯堡6月7日 - 南非兰特兑美元周五以守势结束交投震荡的一周，跌破10兰特的关键心理水准，因此前美国发布的非农就业数据支撑美元走势。

美国非农就业报告略优于预期，推动兰特兑美元触及10.07的盘中低点。

1550GMT，兰特兑美元 小幅回升至9.9950兰特。不过兰特本周仍下跌逾1%，而且下周可能继续承压，因为南非国内存在矿工罢工及下周数据可能疲弱等风险因素，打击投资者信心。

“经济前景一直不确定，以及劳资纠纷导致出现通胀高于预期的风险，将继续令兰特汇率与南非公债承压，”4Cast的分析师Anisha Arora表示。

南非下周将公布制造业与零售销售数据。若数据令市场失望，或将打击兰特。

“美元/兰特关键水准是位于10.09和10.11的阻力位，而下档支撑位在9.86，”Arora称。

2026年到期公债 的收益率(殖利率)升至7.945%的八个月高点。(完)

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