南非汇市：本地买盘与兰特走坚，帮助南非公债缩减盘中跌幅

标题新闻：意大利统计局称，第四季预算赤字相当于国内生产总值(GDP)的2.3%，和上年同期相同
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路透约翰内斯堡6月24日 - 南非公债周一走软，跟随美国公债和其他新兴市场的疲弱走势，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)上周宣布的缩减刺激举措计划影响继续发酵。
不过本地交易员认为，较长期南非公债收益率(殖利率)仍有吸引力，因此出手购买并帮助公债从低位回升。兰特走强也帮助支撑债市。
在盘初短暂升至8.40%后，2026年到期的公债收益率下降13.5个基点至8.265%。
不过美债疲软令本地债市上涨受限，债券价格最终收跌。
兰特兑美元 连续第二日扬升，1615GMT涨0.5%至10.1140兰特。
兰特盘中稍早触及10.3000的低点，交易员表示美国若撤出刺激政策将令兰特受到冲击。
兰特6月11日触及四年低点10.3600。(完)
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