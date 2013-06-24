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债券 | 2013年 6月 25日 星期二 07:15 BJT

南非汇市：本地买盘与兰特走坚，帮助南非公债缩减盘中跌幅

路透约翰内斯堡6月24日 - 南非公债周一走软，跟随美国公债和其他新兴市场的疲弱走势，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)上周宣布的缩减刺激举措计划影响继续发酵。

不过本地交易员认为，较长期南非公债收益率(殖利率)仍有吸引力，因此出手购买并帮助公债从低位回升。兰特走强也帮助支撑债市。

在盘初短暂升至8.40%后，2026年到期的公债收益率下降13.5个基点至8.265%。

不过美债疲软令本地债市上涨受限，债券价格最终收跌。

兰特兑美元 连续第二日扬升，1615GMT涨0.5%至10.1140兰特。

兰特盘中稍早触及10.3000的低点，交易员表示美国若撤出刺激政策将令兰特受到冲击。

兰特6月11日触及四年低点10.3600。(完)

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