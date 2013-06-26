南非汇市：矿业罢工隐忧令兰特兑美元走势脆弱，公债收益率下滑

标题新闻：英国3月新车销量升至纪录高位562,337辆，因消费者为避开4月增税提前买车--SMMT
注：英国汽车生产商与经销商协会(Society of Motor Manufacturers and Traders，SMMT)
路透约翰内斯堡6月27日 - 南非兰特兑美元周三午盘下滑，因市场对南非矿业看法悲观。南非公债则跟随美国公债涨势上扬。
1654GMT，兰特兑美元 报10.1195，比周二纽约尾盘价10.0975低0.2%。
“工会大幅提薪的要求，引燃矿业部门可能举行罢工的忧虑，”Tradition Analytics在一份给投资者的报告中表示。
“大宗商品和贵金属价格持续跳水，导致矿业股刷新多年新低，令兰特跌势难以停息。”
南非公债收益率(殖利率)收低，跟随美国公债走势。美国经济成长数据弱于预期，缓解了美国联邦储备理事会(美联储/FED)提前结束购债刺激计划的市场忧虑，支撑美债价格上涨。
2015年到期公债收益率 收低8.5个基点至6.31%，指标2026年公债收益率 下跌7个基点。(完)
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注：英国汽车生产商与经销商协会(Society of Motor Manufacturers and Traders，SMMT)
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路透香港4月5日 - 中国水泥生产商--华润水泥周三宣布，拟在中国境内公开发行总额不超过50亿元人民币的公司债券，可一次或分多次发行，期限不超过10年。