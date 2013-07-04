南非汇市：兰特兑美元与南非公债均上扬，新兴市场资产人气改善

路透约翰内斯堡7月4日 - 南非兰特兑美元周四走坚，因风险资产人气回升。不过兰特涨幅受限，由于投资者对即将出炉的美国非农就业报告仍感到担忧。

今日美国市场因假期休市，导致流动性稀少。汤森路透数据显示，成交量为逾两个月最低。

1510GMT，兰特兑美元 上升0.5%至10.0250，从盘中高点9.98回撤。

“在欧洲央行总裁德拉吉发布整体基调温和的讲话后，投资者对风险资产的兴趣全面改善，欧元兑美元则大跌，”4Cast新兴市场分析师Anisha Arora说。

兰特兑欧元 上涨逾1%。

Arora表示，兰特需要获得新的激励才会尝试突破9.85阻力位。

南非2026年到期的指标公债收益率(殖利率) 下降4个基点至7.905%。

周五稍晚，市场将关注美国非农就业数据，以获得美国联邦储备理事会(美联储/FED)何时将撤出刺激计划的线索。(完)

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