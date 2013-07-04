南非汇市：兰特兑美元与南非公债均上扬，新兴市场资产人气改善

欧元债市：公债收益率小跌，投资人审慎等待两项关键法院裁决
这一裁决吸引了巨大的市场关注。投资者希望英国议会能够缓和“硬性退欧”的步调。在“硬性退欧”中，边境控制优先于单一市场准入问题。
路透约翰内斯堡7月4日 - 南非兰特兑美元周四走坚，因风险资产人气回升。不过兰特涨幅受限，由于投资者对即将出炉的美国非农就业报告仍感到担忧。
今日美国市场因假期休市，导致流动性稀少。汤森路透数据显示，成交量为逾两个月最低。
1510GMT，兰特兑美元 上升0.5%至10.0250，从盘中高点9.98回撤。
“在欧洲央行总裁德拉吉发布整体基调温和的讲话后，投资者对风险资产的兴趣全面改善，欧元兑美元则大跌，”4Cast新兴市场分析师Anisha Arora说。
兰特兑欧元 上涨逾1%。
Arora表示，兰特需要获得新的激励才会尝试突破9.85阻力位。
南非2026年到期的指标公债收益率(殖利率) 下降4个基点至7.905%。
周五稍晚，市场将关注美国非农就业数据，以获得美国联邦储备理事会(美联储/FED)何时将撤出刺激计划的线索。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 徐文焰；审校 李爽)
这一裁决吸引了巨大的市场关注。投资者希望英国议会能够缓和“硬性退欧”的步调。在“硬性退欧”中，边境控制优先于单一市场准入问题。
韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 张明钧/侯雪苹；审校 艾茂林/高琦)
路透上海1月24日 - 中国农业银行、天津银行等公布2017年同业存单发行计划，至此， 已有289家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模132,426亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA- 江