版本:
中国
货币新闻 | 2014年 4月 8日 星期二 15:12 BJT

南非汇市：兰特兑美元触及2014年高点，上涨逾0.5%

路透约翰内斯堡4月8日 - 南非兰特兑美元周二盘初触及年内高点，因风险较高的新兴货币保持上扬势头。

0631 GMT，兰特兑美元 触及今年高点10.4645，上涨逾0.5%，周一纽约市场收盘报10.5295。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

全球汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 澳元、新西兰元报导

加元报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 拉美货币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 杜明霞；审校 张涛)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐