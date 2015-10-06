南非汇市：兰特兑美元上涨，投资者关注美国年底前升息

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透约翰内斯堡10月6日 - 南非兰特兑美元周二走坚，但后市可能很难守住涨势，因投资者押注美国将在年底前升息。
尽管兰特周二略微上涨，但对美国升息的担忧带来了兰特的下行风险。
1502 GMT，兰特兑美元 涨0.12%，报13.5850兰特，日内升至13.5630兰特的高点。
Investec分析师Annabel Bishop称，中国市场休市至周三，平息了商品货币的波动，兰特受到提振走强，可能试探13.5000兰特以及之后的13.3000兰特。
“但如果(美国)12月升息的预期加强，将拖累兰特再次跌穿14.0000兰特关口，”Bishop称。(完)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。