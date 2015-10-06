南非汇市：兰特兑美元上涨，投资者关注美国年底前升息

路透约翰内斯堡10月6日 - 南非兰特兑美元周二走坚，但后市可能很难守住涨势，因投资者押注美国将在年底前升息。

尽管兰特周二略微上涨，但对美国升息的担忧带来了兰特的下行风险。

1502 GMT，兰特兑美元 涨0.12%，报13.5850兰特，日内升至13.5630兰特的高点。

Investec分析师Annabel Bishop称，中国市场休市至周三，平息了商品货币的波动，兰特受到提振走强，可能试探13.5000兰特以及之后的13.3000兰特。

“但如果(美国)12月升息的预期加强，将拖累兰特再次跌穿14.0000兰特关口，”Bishop称。(完)