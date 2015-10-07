南非汇市：兰特兑美元涨逾1%，至两周高位

美国经济：前景不确定性跟以往基本相同--旧金山联储总裁威廉姆斯
路透1月19日 - 在美国当选总统特朗普宣誓就职的前一天，一位颇具影响力的美国联邦储备理事会(美联储/FED)决策者表示，经济前景存在不确定性，但并没有高出以往水平。
路透约翰内斯堡10月7日 - 南非兰特兑美元周三涨逾1%，因投资者将美国联邦储备理事会(FED/美联储)年底前升息的预期推后，美元下滑。
1500 GMT，兰特兑美元 涨1.18%，报13.3550兰特，是自9月21日来的最高点。
美国8月贸易赤字增加幅度为五个月最大，这巩固了美联储将把2006年以来的首次升息时间推迟至明年的预期，美元受拖累走低。
“新兴市场平息下来，这有助于兰特的反弹...”NKC African Economics分析师在一份公告中称，“兰特可能只是短暂喘息，因美联储在2015年升息的可能性仍存在。”(完)
路透1月19日 - 在美国当选总统特朗普宣誓就职的前一天，一位颇具影响力的美国联邦储备理事会(美联储/FED)决策者表示，经济前景存在不确定性，但并没有高出以往水平。
路透上海1月20日 - 中国股市沪综指周四收跌0.38%。沪深证交所融资融券余额当日减 少20.5亿元人民币，连续第八日下跌；两市两融余额为8,960亿元，创逾三个月新低。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,72 8亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5 ,178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 1/19 5,164.7 3,795.3 8,960.0 -20.5 3,101.30 1/18 5,174.3 3,806.2 8,980.5 -31.9 3,113.01 1/17 5,188.7 3,823.7 9,01
路透上海1月20日 - 中国青岛银行、厦门国际银行等公布2017年同业存单发行计划，至 此，已有261家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模126,980亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-