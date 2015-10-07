南非汇市：兰特兑美元涨逾1%，至两周高位

路透约翰内斯堡10月7日 - 南非兰特兑美元周三涨逾1%，因投资者将美国联邦储备理事会(FED/美联储)年底前升息的预期推后，美元下滑。

1500 GMT，兰特兑美元 涨1.18%，报13.3550兰特，是自9月21日来的最高点。

美国8月贸易赤字增加幅度为五个月最大，这巩固了美联储将把2006年以来的首次升息时间推迟至明年的预期，美元受拖累走低。

“新兴市场平息下来，这有助于兰特的反弹...”NKC African Economics分析师在一份公告中称，“兰特可能只是短暂喘息，因美联储在2015年升息的可能性仍存在。”(完)