南非汇市：兰特兑美元上涨，因投资人愈发确定美联储今年不会升息

路透约翰内斯堡10月12日 - 南非兰特兑美元周一上涨，因投资者对美国联邦储备理事会(FED/美联储)不会在今年升息的预期增强。

1534 GMT，兰特兑美元 较上周五收盘涨0.68%，报13.2695兰特。

兰特受到美元走软的提振，此前美元跌向三周低点，利率期货走势暗示，投资者预计2016年3月升息。

但大部分美联储官员近几日表示，尽管上个月因为今夏的全球风险和市场动荡令他们决定维持利率不变，但今年仍可能升息。

美联储升息时机的不确定使得新兴市场和商品货币最近几周反弹。尽管兰特持续反弹，但交易商认为，兰特持续走强还取决于美元的进一步下跌。