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债券 | 2013年 7月 12日 星期五 06:47 BJT

南非汇市：兰特兑美元跌破10兰特关口，公债收益率下跌

路透约翰内斯堡7月11日 - 南非兰特兑美元周四跌破重要心理关口10兰特，公债小幅走软，此前兰特面临阻力位的压力，且进口商逢低买入美元。

兰特兑美元 午盘报10.0155，在进口商买入美元后从9.8605下跌。兰特本月和6月两次接近阻力位9.85/86后开始走软。

疲弱的产出数据也令兰特承压。

数据显示，受黄金生产拖累，5月矿业产出萎缩0.7%。

2026年到期公债 收益率下跌7.5基点报7.965%。(完)

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