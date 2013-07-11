南非汇市：兰特兑美元跌破10兰特关口，公债收益率下跌

路透约翰内斯堡7月11日 - 南非兰特兑美元周四跌破重要心理关口10兰特，公债小幅走软，此前兰特面临阻力位的压力，且进口商逢低买入美元。

兰特兑美元 午盘报10.0155，在进口商买入美元后从9.8605下跌。兰特本月和6月两次接近阻力位9.85/86后开始走软。