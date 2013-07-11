南非汇市：兰特兑美元跌破10兰特关口，公债收益率下跌

全球经济：贸易作为增长引擎的作用受到威胁--IMF、WTO和世界银行
路透柏林4月10日 - 国际货币基金组织(IMF)、世界贸易组织(WTO)和世界银行周一表示，贸易作为全球经济增长引擎的作用受到威胁，因2000年代初以来贸易改革放缓以及金融危机之后保护主义升温。
路透约翰内斯堡7月11日 - 南非兰特兑美元周四跌破重要心理关口10兰特，公债小幅走软，此前兰特面临阻力位的压力，且进口商逢低买入美元。
兰特兑美元 午盘报10.0155，在进口商买入美元后从9.8605下跌。兰特本月和6月两次接近阻力位9.85/86后开始走软。
疲弱的产出数据也令兰特承压。
数据显示，受黄金生产拖累，5月矿业产出萎缩0.7%。
2026年到期公债 收益率下跌7.5基点报7.965%。(完)
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路透柏林4月10日 - 国际货币基金组织(IMF)、世界贸易组织(WTO)和世界银行周一表示，贸易作为全球经济增长引擎的作用受到威胁，因2000年代初以来贸易改革放缓以及金融危机之后保护主义升温。
路透柏林4月10日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周一指出，德国应增加教育和宽带网路的投资，以缩小经常帐盈余，而不只是着重于道路桥梁等硬件基础建设。
路透上海4月11日 - 中国河南新郑农村商业银行等最新公布2017年同业存单发行计划， 至此，已有473家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模148,349亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，合计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30