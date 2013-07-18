南非汇市：兰特兑美元下跌逾1%，公债收益率上升

路透约翰内斯堡7月18日 - 南非兰特兑美元周四下跌逾1%，并促使南非公债收益率升至盘中最高。美元受到美国制造业数据优于预期的提振。

1614GMT，兰特兑美元 下跌1.22%，报9.9395兰特，在美国公布了正面的制造业和初请失业金数据后，兰特低见9.9450。

南非央行一如预期宣布维持利率不变后，兰特几未变动，但南非央行总裁马库斯表示政策制定者担心兰特下跌会刺激通胀。

Capital Economics非洲分析师Shilan Shah在报告中称，“政策制定者还是担心兰特贬值。虽然兰特的修正大部分已经完成，但我们不排除会进一步下跌。薪资谈判的困境加剧了政治风险，我们认为兰特兑美元年底或跌至10.25附近。”

在兰特尾盘下跌后，2026年到期公债 收益率(殖利率)升至7.865%。2015年期到期公债 的收益率升至5.96%。(完)

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