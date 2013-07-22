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债券 | 2013年 7月 23日 星期二 06:55 BJT

南非汇市：兰特兑美元上涨，受风险偏好改善推动

路透约翰内斯堡7月22日 - 南非兰特兑美元周一午后上涨逾1%，受全球风险偏好上升提振。

1524GMT，兰特兑美元 上扬0.7%，报9.8155兰特，此前一度涨至9.7840。

美国6月成屋销售疲弱，打压了美元，并支撑了美国联邦储备理事会(美联储/FED)将会推迟缩减刺激举措的观点。

外资流出令兰特承压，并增加了南非是否能轻易找到资金缩减经常帐赤字的不确定性。

约翰内斯堡证券交易所则传来了好消息，其周一公布的数据显示上周外资净买入南非公债。

2026年到期的指标公债 收益率(殖利率)跌0.5个基点，至7.87%。(完)

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