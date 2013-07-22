南非汇市：兰特兑美元上涨，受风险偏好改善推动

美国债市：公债收益率小涨，此前纽约联储总裁杜德利就澄清缩表言论

* 美国10年期和七年期公债收益率触及11月18日以来最低 * 3月美国雇主新增就业岗位9.8万个，少于预期 * 纽约联储杜德利称，缩表或仅导致升息“稍稍暂停” * 美国对叙利亚空军基地发动袭击，限制收益率进一步涨幅 路透纽约4月7日 - 美国公债收益率周五上涨，逆转了稍早弱于预期 的美国就业数据带动的大跌走势，因一位美国联邦储备理事会(FED/美联 储)官员的讲话提振了升息预期。 指标10年期公债收益率尾盘报2.380%，较周四尾盘升近4个基点，远 高于11月18日以来最低的2.269%。 美国劳工部称，3月非农就业岗位增加9.8万个，为去年5月以来的最 小增幅，远低于路透调查的分析师预计的18万个后，美债收益率触及盘中 低位。 纽约联储总裁杜德利稍晚称，美联储可能避免在开始缩减规模达4.5 万亿美元的债券组合的同时升息，这可能促使升息计划仅“稍稍暂停”。 上周，这位颇有影响的美联储决策者称，最快今年开始缩表，早于大 部分分析师的预期。 分析师称，投资者