南非汇市：兰特兑美元上涨，受风险偏好改善推动

美国金融：美联储可能避免升息与缩表同时进行--纽约联储主席
路透纽约4月7日 - 美国纽约联邦储备银行总裁杜德利周五称，美国联邦储备理事会(美联储/FED)未来可能避免在开始缩减4.5万亿美元的债券组合的同时升息，美联储的升息计划只会“暂停一小下”。
路透约翰内斯堡7月22日 - 南非兰特兑美元周一午后上涨逾1%，受全球风险偏好上升提振。
1524GMT，兰特兑美元 上扬0.7%，报9.8155兰特，此前一度涨至9.7840。
美国6月成屋销售疲弱，打压了美元，并支撑了美国联邦储备理事会(美联储/FED)将会推迟缩减刺激举措的观点。
外资流出令兰特承压，并增加了南非是否能轻易找到资金缩减经常帐赤字的不确定性。
约翰内斯堡证券交易所则传来了好消息，其周一公布的数据显示上周外资净买入南非公债。
2026年到期的指标公债 收益率(殖利率)跌0.5个基点，至7.87%。(完)
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路透纽约4月7日 - 美国纽约联邦储备银行总裁杜德利周五称，美国联邦储备理事会(美联储/FED)未来可能避免在开始缩减4.5万亿美元的债券组合的同时升息，美联储的升息计划只会“暂停一小下”。
* 美国10年期和七年期公债收益率触及11月18日以来最低 * 3月美国雇主新增就业岗位9.8万个，少于预期 * 纽约联储杜德利称，缩表或仅导致升息“稍稍暂停” * 美国对叙利亚空军基地发动袭击，限制收益率进一步涨幅 路透纽约4月7日 - 美国公债收益率周五上涨，逆转了稍早弱于预期 的美国就业数据带动的大跌走势，因一位美国联邦储备理事会(FED/美联 储)官员的讲话提振了升息预期。 指标10年期公债收益率尾盘报2.380%，较周四尾盘升近4个基点，远 高于11月18日以来最低的2.269%。 美国劳工部称，3月非农就业岗位增加9.8万个，为去年5月以来的最 小增幅，远低于路透调查的分析师预计的18万个后，美债收益率触及盘中 低位。 纽约联储总裁杜德利稍晚称，美联储可能避免在开始缩减规模达4.5 万亿美元的债券组合的同时升息，这可能促使升息计划仅“稍稍暂停”。 上周，这位颇有影响的美联储决策者称，最快今年开始缩表，早于大 部分分析师的预期。 分析师称，投资者
路透约翰内斯堡4月7日 - 南非兰特兑美元周五下滑，此前惠誉将该国信贷评等下调至“垃圾级”，因经济不明朗。这是在上周前财长戈尔丹被革职后，第二家将该国评等下调至垃圾级的信贷评级机构。