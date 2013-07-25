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债券 | 2013年 7月 26日 星期五 06:34 BJT

南非汇市：公债跌至两周低位，兰特兑美元走软

路透约翰内斯堡7月25日 - 南非政府公债周四下跌并触及两周低位，交易员称跌势部分缘于兰特承受的压力加剧。

2026年到期的指标公债 收益率(殖利率)攀升11个基点至8.145%，为7月8日以来最高。

“在过去两周，尤其是过去一周里，公债市场表现远逊于汇市，”一名本地债市交易商表示。

“投资者先前错误地做多公债，这就是为什么债市表现如此之差。美国公债在过去几日下跌了不少，也不利于本地公债。”

周四1602GMT，兰特兑美元 下跌0.4%报9.8120。

兰特兑美元昨日在纽约市场收报9.7725，交易员表示，美元涨势可能持续。美元在本周高位9.8550遭遇阻力。(完)

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