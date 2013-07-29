南非汇市：兰特兑美元走软，因进口商卖出且美国数据强劲

全球金融：债市大鳄葛罗斯警告称，股市和垃圾债等资产对增长押注过度
路透纽约4月13日 - 债市投资大鳄葛罗斯(Bill Gross)周四提高了警告调门，他告诫投资者不要被诱惑买进股票、高收益垃圾债和其它资产，因为美国总统特朗普有可能无法实施那些旨在刺激经济增长的政策举措。
路透约约翰内斯堡7月29日 - 南非兰特兑美元周一下滑，因进口商卖出且美国数据强劲。
1502 GMT，兰特兑美元 跌0.5%报9.8115。兰特上周五下跌0.8%。
进口商需要境外付款，因此卖出兰特。而好于预期的美国房屋销售数据，则推动美元在午后走强。
“买盘推动美元/兰特自盘中低点9.76升至9.84。多数升幅是受本地进口商推动，他们买进美元以结算月末付款，”4Cast的新兴市场分析师Anisha Arora表示。
部分投资者也担心国内矿业薪资谈判进展不利。
稍早公布的国内信贷数据显示，6月信贷需求连续第二个月放缓，暗示消费者增加负债的意愿减弱。
如果这种趋势持续，则由消费者支出推动的南非经济成长可能面临比预期更大的压力。
预计兰特将在9.8550区域获得一些支撑。
南非公债亦走软。2026年到期的指标公债收益率(殖利率) 上升4.5个基点至8.215%。(完)
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路透纽约4月13日 - 债市投资大鳄葛罗斯(Bill Gross)周四提高了警告调门，他告诫投资者不要被诱惑买进股票、高收益垃圾债和其它资产，因为美国总统特朗普有可能无法实施那些旨在刺激经济增长的政策举措。
路透上海4月13日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *湖北交通 10 可续期 4/12簿记建档 5.40% 上限5.40% AAA 1.06 每5年为一个计息周期 投资集团 若不续期，第6年利率上调100bp；第11年上调200bp ------------------------------------------------------------------------------------------------ 南通通州区 10
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *延安市新区 10 7 4/20簿记建档 -- AA 4/21-4/25 国开证券 投资开发建设 (第3-7年末偿还20%本金/中合中小企业融资担保股份有限公司担保) ========================================================================================= *宿迁裕丰资产 10 7 4/20簿记建档 -- AA