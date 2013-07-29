南非汇市：兰特兑美元走软，因进口商卖出且美国数据强劲

路透约约翰内斯堡7月29日 - 南非兰特兑美元周一下滑，因进口商卖出且美国数据强劲。

1502 GMT，兰特兑美元 跌0.5%报9.8115。兰特上周五下跌0.8%。

进口商需要境外付款，因此卖出兰特。而好于预期的美国房屋销售数据，则推动美元在午后走强。

“买盘推动美元/兰特自盘中低点9.76升至9.84。多数升幅是受本地进口商推动，他们买进美元以结算月末付款，”4Cast的新兴市场分析师Anisha Arora表示。

部分投资者也担心国内矿业薪资谈判进展不利。

稍早公布的国内信贷数据显示，6月信贷需求连续第二个月放缓，暗示消费者增加负债的意愿减弱。

如果这种趋势持续，则由消费者支出推动的南非经济成长可能面临比预期更大的压力。

预计兰特将在9.8550区域获得一些支撑。

南非公债亦走软。2026年到期的指标公债收益率(殖利率) 上升4.5个基点至8.215%。(完)

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