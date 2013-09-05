南非汇市：兰特兑美元走强，因金矿罢工谈判有望取得突破

路透路透约翰内斯堡9月5日 - 南非兰特兑美元周四走强，因谈判有望取得突破，可能结束金矿罢工。

1545GMT，兰特兑美元 报10.2235，连续第二日上扬，上日纽约收盘报10.2450。

两家小型金矿周三达成协议，增加了南非全国矿工工会(NUM)与大型金矿管理层达成协议的希望，从而能提前结束罢工。

但交易员在周五美国非农就业数据公布前保持谨慎，该数据可能会强化美国联邦储备理事会(美联储/FED)在9月会议上宣布开始缩减货币刺激规模的观点。

4cast新兴市场分析师Anisha Arora表示，“兰特易受外部信心的影响，这仍将是南非央行的主要担忧，而对通胀的传导效应仍是一个风险，或会拖延劳资纠纷，同时继续打压消费者信心。”

政府公债略走软。2026年到期的南非政府公债 收益率(殖利率)上升4个基点至8.565%，2015年到期的公债 收益率上升2.5个基点，升至6.46%。(完)

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