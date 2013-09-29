南非汇市：兰特兑美元跌至两周低位，受Amplats矿工罢工拖累

英国热股：Imagination股价狂跌逾60%，因最大客户苹果预告出走
路透伦敦4月3日 - 苹果已通知Imagination Tech，最多两年后将停止在iPhone手机和其它设备上使用Imagination显示技术，对这家英国公司造成重大打击。
路透约翰内斯堡9月27日 - 南非兰特兑美元周五下滑1%，跌破10兰特关口，受Anglo American Platinum(Amplats) 矿工开始罢工打压。
兰特兑美元 一度触及9月6日来最低10.1700。1430GMT报10.0970，较周四纽约收盘9.9950下滑1.02%。
加油站工人为期数周的罢工得以解决，并未缓解兰特跌势。因为Amplats的南非矿工协会和建筑工会(Association of Mineworkers and Construction Union)成员举行罢工，以抗议裁员。
南非几个关键部门过去数月出现罢工，伤及经济并致使兰特下滑。
南非政府公债价格普下跌。2026年到期的指标公债收益率(殖利率) 上升8个基点至7.995%。
2015年到期的短期公债收益率 则升11个基点报6.11%。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 杜明霞；审校 王冠中)
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据周日晚间公告，西王特钢董事会已获西王集团告知，西王集团的财务状况保持强劲，营运表现理想并且资金来源充足，亦不会受齐星集团财务状况欠佳所造成的不利影响。
路透法兰克福4月3日 - 欧洲央行(ECB)执委科尔周一表示，ECB认为没有证据显示其大规模刺激政策正在损害金融稳定，尽管行业对某些债券超低收益率表示关切。