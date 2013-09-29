南非汇市：兰特兑美元跌至两周低位，受Amplats矿工罢工拖累

路透约翰内斯堡9月27日 - 南非兰特兑美元周五下滑1%，跌破10兰特关口，受Anglo American Platinum(Amplats) 矿工开始罢工打压。

兰特兑美元 一度触及9月6日来最低10.1700。1430GMT报10.0970，较周四纽约收盘9.9950下滑1.02%。

加油站工人为期数周的罢工得以解决，并未缓解兰特跌势。因为Amplats的南非矿工协会和建筑工会(Association of Mineworkers and Construction Union)成员举行罢工，以抗议裁员。

南非几个关键部门过去数月出现罢工，伤及经济并致使兰特下滑。

南非政府公债价格普下跌。2026年到期的指标公债收益率(殖利率) 上升8个基点至7.995%。

2015年到期的短期公债收益率 则升11个基点报6.11%。(完)

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