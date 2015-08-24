南非汇市：兰特兑美元触及纪录低点，央行考虑入市干预

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
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路透约翰内斯堡8月24日 - 南非兰特兑美元周一触及历史低点，股市暴跌，因对中国经济成长放缓的忧虑升温，殃及商品货币，促使央行考虑可能入市干预，试图平抑市场动荡。
兰特下挫可能推高通胀，给央行带来进一步升息的压力，尽管南非经济在面对七年来最严重电力危机的情况下举步维艰。
根据汤森路透数据，兰特兑美元 创19个月最大单日跌幅，触及14的历史低点。1545GMT，兰特兑美元报13.2，当日下挫1.81%。
尽管未明示正考虑何种干预措施，但南非央行称兰特过度波动令人担忧，可能会采取行动。
在25种新兴市场货币中，兰特表现较差，因投资人担心中国经济成长放缓对全球经济造成的冲击，遂抛售高风险资产。
中国股市沪综指周一收跌8.5%至逾半年新低，并创八年半最大单日跌幅。分析师指出，受上周欧美股市大跌，全球市场避险情绪升温，中国经济数据持续低迷以及技术图形破位多因素影响，沪综指缩量暴跌，市场信心严重受挫。 。(完)
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1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
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