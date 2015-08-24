南非汇市：兰特兑美元触及纪录低点，央行考虑入市干预

路透约翰内斯堡8月24日 - 南非兰特兑美元周一触及历史低点，股市暴跌，因对中国经济成长放缓的忧虑升温，殃及商品货币，促使央行考虑可能入市干预，试图平抑市场动荡。

兰特下挫可能推高通胀，给央行带来进一步升息的压力，尽管南非经济在面对七年来最严重电力危机的情况下举步维艰。