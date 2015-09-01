南非汇市：兰特兑美元重挫，因中国数据疲弱

路透约翰内斯堡9月1日 - 南非兰特兑美元周二重挫逾1%，受累于数据显示中国制造业活动萎缩速度为三年来最快。

“尽管中国政府采取措施支撑经济，但看来于事无补，”Afrifocus Securities的基金经理Ferdi Heyneke表示，“市场反弹脆弱，仍有很大的波动性。”

1605 GMT，兰特兑美元 急跌1.04%，报13.4180兰特，为上周一触及历史低位14.00兰特以来最低，无法摆脱风险意愿消退的影响。

分析师警告称，如果周五公布的美国就业数据利好，可能支持美国联邦储备理事会(FED/美联储)提前升息，这可能进一步打压兰特。

“随着美国就业报告公布的日期临近，兰特将继续从对整体新兴市场的人气中寻找指引，”NKC African Economics的分析师称。(完)